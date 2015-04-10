Интернет магазин для сайта DLE

Доброго! Можете к существующему сайту на DLE 9.8 подключить модуль интернет магазина.

www.smartur.ru.

Задачи:

1. сверстать общий вывод товара

2. сверстать внутреннюю карточку товара

3. Настроить корзину и виды оплат (подключить платежные системы не нужно)

4. Сделать интеграцию с 1с (предлогаю сделать загрузку через txt / xml файл определенного формата

формат: наименование / код 1с / OEM код / количество / цена / описание / Наличие, картинка будет выгружаться в формате jpg на ftp сайта, имя картинки совпадает с кодом 1С )

5. настроить внутреннюю часть интернет магазина

6. сделать скрипт который будет выгружать файл с заказами для 1с (можно тоже в формате txt)