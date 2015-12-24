Интернет магазин

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Завершен6 заявок179 просмотров

Добрый день!

Нужен интернет магазин с разделами для всех пользователей, закрытые распродажи, оптовые покупатели, кэшбэк сервис. Соответственно с 2 или3 разными личными кабинетами. Сайт должен быть на нескольких языках. На данный момент рассматриваю две платформы Престошоп или 1С-Битрикс. Можете другое предложить. Обязательны функции:

Настройка гибких систем скидок

Корзина, выбор методов оплат и доставок

Интеграция с платежными системами

Блок “Вопрос-Ответ”

Регистрация пользователей

Wish List, Избранное, Функция отложить, оставить

Торговых предложения (цвета, размеры и пр для товара)

Увеличительная лупа (просмотрщик фото)

Быстрый просмотр

Кнопки поделится в соц сетях

Отображение цены товара в двух валютах с привязкой к курсу

Также возможность размещать на сайте анимацию, 3D

Уже есть готовые макеты с дизайном.

За какой срок можете сделать и в каком бюджете? Спасибо!

10 лет назад
maalesia
Алеся 
43 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$750
30 дней
Хороший специалист, в работе опирается не только на ТЗ ,но советует как лучше сделать. Оперативен. Всегда на связи и можно решать все вопросы оперативно. Если появляются ошибки в работе сайта, всегда оперативно отвечает и если нужно будет, то и поправит! Работа над проектом немного затянулась( по статистике ,как у всех заказчиков интернет-магазинов) но объективно, в этом виноваты сами мы заказчики, так как то нужно подумать над чем-то, то поменять. Вообще процесс создание чего-то нового -это творческий процесс, соответственно и нельзя ориентироваться на 100% по сроком сдачи проекта. Всем советую и рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству Алесю! Хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Приятный в общении человек. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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