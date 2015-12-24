Интернет магазин

Хороший специалист, в работе опирается не только на ТЗ ,но советует как лучше сделать. Оперативен. Всегда на связи и можно решать все вопросы оперативно. Если появляются ошибки в работе сайта, всегда оперативно отвечает и если нужно будет, то и поправит! Работа над проектом немного затянулась( по статистике ,как у всех заказчиков интернет-магазинов) но объективно, в этом виноваты сами мы заказчики, так как то нужно подумать над чем-то, то поменять. Вообще процесс создание чего-то нового -это творческий процесс, соответственно и нельзя ориентироваться на 100% по сроком сдачи проекта. Всем советую и рекомендую!