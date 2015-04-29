Видео в карточке товара, галерея и т.д. на OCStore 1.5.5.1

Задачи:

1. Сделать возможность в новостях создавать рублики и присваивать им свои материалы

2. Ко всему этому нужно внедрить модуль галереи, т.е. при публикации материала должна быть возможность вставить галерею.

3. Видео нужно реализовать и в товарах, под основным фото, там где идет лента с доп. фото, чтоб был и видео ролик. Как пример, такое в розетке.

Оплата по факту выполнения каждого пункта.

Цену прошу озвучить за каждый пункт отдельно!