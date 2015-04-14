Интернет-магазин учебников на шаблоне

Магазин на шаблоне с поиском "для тупых" т.е. очень простой поиск по классу, предмету, слову, назначению и тд.Например как: http://www.umkniga.ru/ Наполнение с сайта или прайса поставщика(http://book.ciasib.bget.ru/index.php?route=product/category&path=98), с автоматическим изменением цен (1000-1500 наименований). Хостинг, домен, простое лого.