Задачи: 1. Сделать возможность в новостях создавать рублики и присваивать им свои материалы 2. Ко всему этому нужно внедрить модуль галереи, т.е. при публикации материала должна быть возможность вставить галерею. ...
Ответственный подрядчик на интернет магазин
Полный цикл работы, подбор cms привязка модулей оплаты, добаления товаров и категорий (хотябы по 10 в каждой категории), администрирование админ панели и настройка, наполнения и оформления страниц доставки. Наш сайт serviceautorus.ru Нам нужен магазин.Цены сроки. Предлагайте. Предоплат нет, можем разделить оплату на несколько этапов. Хочется видеть что на подобие http://www.kuvalda.ru/catalog/5193/. Бюджет 8000р
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