OpenCart - подключение робокассы и оплаты без регистрации

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Завершен2 заявки128 просмотров

Здравствуйте!

Устанавливаем opencart 1.5.6 - нужно подключить робокассу и сделать оплату без регистрации.

Откликайтесь только с аналогичным опытом.

Opencart
10 лет назад
zavodkalinin
Максим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$35
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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