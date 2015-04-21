Здравствуйте! Устанавливаем opencart 1.5.6 - нужно подключить робокассу и сделать оплату без регистрации. Откликайтесь только с аналогичным опытом.
[NetCat] доработка сайта
Необходимо вывести селектор городов (двух) и переключением ассортиментов каталогов. Подробности в личку.
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