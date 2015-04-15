Разработка (допил) движка интернет-магазина на Django Pytho(самописка)

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки169 просмотров

Есть интернет-магазин полностью функционирующий на Django Pytho(самописка), постоянно требуются изменения и новые фичи. Автор движка работает с нами, все объяснит и проинструктирует а так же будет следить за кодом и выкатывать обновления, работа идет через гит. Проект в долгую будет актуально как минимум несколько лет). 

 Сайт www.King-Bong.ru .

Django
10 лет назад
n1ptun
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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