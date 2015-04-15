Доработка интернет магазина на OpenCart

Здравствуйте. Нужна срочная доработка сайта, прошу помочь, если можете. Необходимо доработать интернет магазин на CMS OpenCart. По ссылке (внизу задания) конкретный список того, что нужно сделать в быстрые сроки по низкой цене. Нужно сделать ВСЁ, что есть в списке, ничего не пропустив. В списке и на фото указано всё максимально подробно, пожалуйста будьте внимательны. Возможно что то описано по колхозному, спрашивайте, если возникли вопросы (в облаке есть вородвский файл "дубль 7", где описано задание, и почти к каждому пункту фотография для наглядности) ВАЖНО: Оплата только после выполнения работ. Общаться обязательно в переписке по скайпу, почте, виберу и ОБЯЗАТЕТЛЬНО ГОЛОСОМ по виберу или скайпу, для ускорения процесса и решения возникших вопросов. Оплата на любый кошельки. Спасибо

САМ МАГАЗИН: autodoping.ru/

Также интересно долгосрочное сотрудничество, техподдержка моего магазина, онлайн.

Ссылка на задание:

https://drive.google.com/folderview?id=0B_6rIVI3ra46fm0xWVlZcDBjVkhWWS1ZZ3d1RVNnazl4TU50cDE5d3hnbW05bFpiaTU3UDg&usp=sharing