Есть сайт www.Teplotekhnik.ru Он скорее жив, чем здоров. Требуется его оживление статьями и форумом (наверное). СМС - Битрикс. Требуется: 1 Предложение по лечению. Курс лечения должен включать в себя методы, дальнейшее поддержание которых ...
Скрыть цены производителя по id на Opencart
Добрый день! Нужно скрыть цену некоторых производителей в карточке товара, в категории и на самих производителях и вместо цен написать стоимость уточняйте. Скорей всего что-то нужно написать в коде, условие). Модуль мне не нужен, наверное по айди производителя, чтобы я сам потом смог поменять айди в коде на нужного производителя.
Сайт на Opencart 1.5.5.1.2
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