Скрыть цены производителя по id на Opencart

Добрый день! Нужно скрыть цену некоторых производителей в карточке товара, в категории и на самих производителях и вместо цен написать стоимость уточняйте. Скорей всего что-то нужно написать в коде, условие). Модуль мне не нужен, наверное по айди производителя, чтобы я сам потом смог поменять айди в коде на нужного производителя.

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