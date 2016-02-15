Тз можно посмотреть по ссылке. Тз: нужно написать скрипт что бы при перетаскивании элементов из первой строки во вторую менялась сумма заказа с сопутствуещей анимацией. По нажатии на кнопку "заказать" Выводилось попап окно с именем ...
Расчёт налога на имущество физических лиц
Нужно написать скрипт для сайта (Расчёт налога на имущество физических лиц)
Подробнее в ТЗ.
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