Разделение сайта по городам.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок89 просмотров

Сайт http://mastertrg.ru/, joomla2.5+joomshoping. Необходимо разделение по городам. Сейчас нужно 2 города. Москва и Санкт-Петербург. В зависимости от города должны меняться: телефон, контакты, и, самое главное, цены на товар. Есть модуль My City Selector , можно на нем. Работа по сайту должна вестись ночью с 0:00 до 8:00, т.к. сайт работает.

9 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров