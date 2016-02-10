Инциденты (веб-приложение)

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Закрыт4 заявки165 просмотров

Разработать веб-приложение по поставленному заданию. 

Функционал: 

Ввод данных в формы, фильтрация, выгрузка в XLS. 

Технические требования: 

C# / ASP.NET / Razor / MS SQL 2008 / Entity Framework / JS / Internet Explorer 6 

Подробное задание прилагается. Вопросы и предложения по заданию приветствуются.

ASP.NETJavaScriptSQL
9 лет назад
alexivan80
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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