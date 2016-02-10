Настроить в игре с выводом денег автовыплаты с кошелька payeer.

Есть сайт http://carmoney-game.com/ , не могу настроить автовыплаты с кошелька payeer, когда пользователь заказывает выплаты, скрипт выдает внутреннюю ошибку. Нужно сделать что бы после заказа выплаты, деньги переводились на указанный пользователем счет в ПС Payeer.com через API.

И еще одна проблема: при заказе выплаты когда пользователь вписывает в поле свой номер кошелька (P12345678), иногда появляется ошибка "Не правильно указан кошелек пайер". Например когда вводит 8 цифр после P, нормально, когда 7 цифр вводит, появляется ошибка, нужно исправить.

Скрипт шел с инструкцией, много сайтов работают на этом движке, и у них работают автовыплаты. Для опытного программиста работы на полчаса, судя по всему настроил я не правильно, может IP не тот указал или еще что нибудь.