Скрипт/программа добавления товара в opencart

У нас есть сайт ювелирных изделий на opencart, обновляем базу изделий мы с сайта нашего партнера voskovok.net. Добавление товара сейчас происходит в ручную, что занимает больше времени чем хотелось, требуется написать скрипт/программу, которая будет облегчать нам эту задачу.

Алгоритм программы должен быть:

Вводим в программу артикул (например 110615) или группу артикулов одной категории(напримерь серьги)

Программа идет на сайт voskovok.net с подставлением артикула (http://voskovok.net/search/?q=110615)

Берет от туда:

- артикул ( у нас он уже есть, можно его не парсить от туда)

- вес изделия (на примере артикула 110615 это 3,00г.)

- параметры камней (на примере артикула 110615 это кр 2,0-2)

- Большую фотографию, которая появляется при нажатии на превьюшку.

Далее мы выбираем в какой раздел нашего сайта добавить изделие (серьги, колье, мужские изделия и др.) и нажимаем кнопку добавить, после чего изделие должно появиться у нас на сайте в нужном разделе.

А так же чтобы можно было добавлять свои изделия, ввести артикул, вес др.параметры, выбрать фото с компьютера, и категорию и добавить на сайт, чтобы не заходить в вадминку сайта.