Комментарии для сайта PHP+MySQL с картинками

Здравствуйте! Есть комментарии, к сайту на HTML написанные на языке PHP с БД MySQL, + Ajax и даже с админпанелью. Все работает, единственное нужно, чтобы пользователь смог добавить помимо комментария еще три фотографии, которые бы сжимались в три миниатюры с размером 155х105px добавлялись на страницу и дальше под ними шел текст комментария (как на скрине). При нажатии на фото оно бы открывалось, либо просто увеличивалось с максимальным размером 600х400px. При этом все фото хранились бы в БД вместе с конкретным комментарием.

Важно:

Код должен быть открытым, легким для редактирования.

Нельзя использовать сторонние сервисы, а так же из кода ссылаться на сторонние ресурсы.

Фотографии должны сжиматься до 600px.

В админпанели должно быть видно что помимо текста были добавлены фото.

Фото должны хранится так же на сервере, лучше в отдельной папке.

Исходники: