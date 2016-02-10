Комментарии для сайта PHP+MySQL с картинками

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Здравствуйте! Есть комментарии, к сайту на HTML написанные на языке PHP с БД MySQL, + Ajax и даже с админпанелью. Все работает, единственное нужно, чтобы пользователь смог добавить помимо комментария еще три фотографии, которые бы сжимались в три миниатюры с размером 155х105px добавлялись на страницу и дальше под ними шел текст комментария (как на скрине). При нажатии на фото оно бы открывалось, либо просто увеличивалось с максимальным размером 600х400px. При этом все фото хранились бы в БД вместе с конкретным комментарием.

Важно: 

Код должен быть открытым, легким для редактирования. 

Нельзя использовать сторонние сервисы, а так же из кода ссылаться на сторонние ресурсы. 

Фотографии должны сжиматься до 600px. 

В админпанели должно быть видно что помимо текста были добавлены фото. 

Фото должны хранится так же на сервере, лучше в отдельной папке.

Исходники:

AJAXHTMLMySQLPHP
9 лет назад
tean
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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