Доработка PHP скрипта

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Имеется php скрипт (расчет расхода)  которому изначально передается 2 даты (начало и конец периода) и он производит изъятие информаций из базы данных и формирует таблицу. 

наименование: количество 

Задача 

Сделать так, что бы при запуске скрипта он автоматически сканировал последних 2 года и выдавал в таблице данные по месяцам (а не по указанному периоду) 

Сейчас я просто каждый месяц ввожу период и копирую его себе для дальнейшей обработки. 

Плюс прибавить после наименования 2 столбца 

- максимальное количество за последних 2 года 

- максимальное количество за 3 месяца в за такой же период прошлого года (например сейчас февраль 2016, то смотрим максимальное количество по январю, февралю, марту 2015)  

PS. в целом это просто цикл добавить, однако учитывая объем данных не факт, что выйдет напрямую за раз все обработать. 

Если через БД делать, то с возможностью обновлять данные, так как иногда производятся корректировки в истории.  

С вас ЦЕНА и сроки.  

Будет вопросы, то задавайте 

PHP
9 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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