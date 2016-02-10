Сверстать, натянуть на Wordpress и установить на работающий сайт. Дизайн должен быть полностью адаптивный. Для вашего удобства есть дизайны в разрешениях экрана – 1200, 1000, 700, 400, 320. Проверка результата ...
Доработка PHP скрипта
Имеется php скрипт (расчет расхода) которому изначально передается 2 даты (начало и конец периода) и он производит изъятие информаций из базы данных и формирует таблицу.
наименование: количество
Задача
Сделать так, что бы при запуске скрипта он автоматически сканировал последних 2 года и выдавал в таблице данные по месяцам (а не по указанному периоду)
Сейчас я просто каждый месяц ввожу период и копирую его себе для дальнейшей обработки.
Плюс прибавить после наименования 2 столбца
- максимальное количество за последних 2 года
- максимальное количество за 3 месяца в за такой же период прошлого года (например сейчас февраль 2016, то смотрим максимальное количество по январю, февралю, марту 2015)
PS. в целом это просто цикл добавить, однако учитывая объем данных не факт, что выйдет напрямую за раз все обработать.
Если через БД делать, то с возможностью обновлять данные, так как иногда производятся корректировки в истории.
С вас ЦЕНА и сроки.
Будет вопросы, то задавайте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна подписная страница на Adobe Muse с исходником по разработаному ТЗ + в форму подписки интегрировать элементы ввода данных (Имя и E-mail) из кода формы подписки сервиса justclick.Закрыт9 лет назад
Есть сайт http://carmoney-game.com/ , не могу настроить автовыплаты с кошелька payeer, когда пользователь заказывает выплаты, скрипт выдает внутреннюю ошибку. Нужно сделать что бы после заказа выплаты, деньги переводились на указанный пользователем счет в ПС Payeer.com ...Закрыт9 лет назад
Существует ленлинг. Необходимо создать страницу обратной связи (thank u page). Страницу создать желательно в том же стиле, что и сам лендинг (дизайн простой абсолютно). Для того, чтобы сделать этку страницу, необходимо разобраться в автоматически сгеннерированном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
У нас есть сайт ювелирных изделий на opencart, обновляем базу изделий мы с сайта нашего партнера voskovok.net. Добавление товара сейчас происходит в ручную, что занимает больше времени чем хотелось, требуется написать скрипт/программу, которая будет облегчать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. У меня есть скрипт игры в котором неправильно работает регистрация. Иногда добавляет пользователей в базу а иногда нет. Чаще всего такая проблема замечена в Google хром и Опере. В музиле зачастую все работает. Такое ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Надо поставить на джумлу корзину, без онлайн оплаты. Т.е. человек заходя на сайт, кидает товары в корзину, после нажимает Оформить заказ, вводит телефон почту адрес. И админу приходит письмо с адресом телефоном почтой и заказом. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $125
Парсинг и построение графиков, подробности в макете https://moqups.com/[email protected]/JT6bQfqe/ У кого данный макет не открывается: https://docs.google.com/document/d/1Vwu3f94feS2pei8nD3c9JZZEVj39qz7pPAqH174P9T8/edit?usp=sharingВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Задачи довольно простые. Нужно написать отдельные скрипты на базе готовых библиотек, которые будут формировать файлы заданных форматов с ТЕСТОВЫМИ данными, грубо-говоря hello world. Требования: 0. В скриптах не ...Закрыт9 лет назад
сделать модуль вывода популярных товаров с OpenCart на Java на других сайтах - в первую очередь показывать просмотренные товары пользователям (аналог как показывает розетка в гугл аденсе) например пользователь посетил магазин - смотрел какие ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад