Доработка PHP скрипта

Имеется php скрипт (расчет расхода) которому изначально передается 2 даты (начало и конец периода) и он производит изъятие информаций из базы данных и формирует таблицу.

наименование: количество

Задача

Сделать так, что бы при запуске скрипта он автоматически сканировал последних 2 года и выдавал в таблице данные по месяцам (а не по указанному периоду)

Сейчас я просто каждый месяц ввожу период и копирую его себе для дальнейшей обработки.

Плюс прибавить после наименования 2 столбца

- максимальное количество за последних 2 года

- максимальное количество за 3 месяца в за такой же период прошлого года (например сейчас февраль 2016, то смотрим максимальное количество по январю, февралю, марту 2015)

PS. в целом это просто цикл добавить, однако учитывая объем данных не факт, что выйдет напрямую за раз все обработать.

Если через БД делать, то с возможностью обновлять данные, так как иногда производятся корректировки в истории.

С вас ЦЕНА и сроки.

Будет вопросы, то задавайте