Есть сайт http://carmoney-game.com/ , не могу настроить автовыплаты с кошелька payeer, когда пользователь заказывает выплаты, скрипт выдает внутреннюю ошибку. Нужно сделать что бы после заказа выплаты, деньги переводились на указанный пользователем счет в ПС Payeer.com ...
Создать одностраничный сайт с параллакс-эффектами
Необходим специалист, который сможет сделать одно-страничный сайт с параллакс-эффектами.
ТЗ на разработку будет выслано выбранному исполнителю.
пожалуйста, пишите:
1. на каком языке/фреймворке можете реализовать параллакс эффекты.
2. ориентировочную стоимость и сроки разработки.
3. примеры сайтов с параллакс-эффектами, которые вы уже разрабатывали (очень желательно).
спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
Здравствуйте! Есть комментарии, к сайту на HTML написанные на языке PHP с БД MySQL, + Ajax и даже с админпанелью. Все работает, единственное нужно, чтобы пользователь смог добавить помимо комментария еще три фотографии, которые бы ...Закрыт9 лет назад
- $25
Дано: сайт на WordPress, в конце записи выводится форма подписки – вот так razvivash-ka.ru/igrushka-peretyagivalka-svoimi-rukami/ Хочу, чтобы можно было добавить еще одну такую же форму подписки в середину записи – как тут menunedeli.ru/recipe/postnoe-pechene-s-klyukvoj-i-yablokom/ НО не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Простая PHP+API функция для размещения поста в группе Facebook Переменные: - Массив изображений с описанием - Текст поста На выходе - Опубликовано (1/0)Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте http://vesnasad.ru/ в шапке есть список выбора городов, в зависимости от города меняется номер телефона, нужно сделать чтобы при выборе города например Егорьевск открывалась страница http://vesnasad.ru/teplitsy-egorevsk (под каждый город страницы есть). Также нужно сделать что при заходе на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Есть интернет магазин со стандартной структурой. Необходимо вывести блок с произвольным набором товаров. Вариант решения: Создан инфоблок "описания разделов рекоменд. товаров". В нем создаются элементы, т.н. виртуальные разделы. В настройках элемента ...Закрыт9 лет назад
Нужно: 1. Настроить верстку главной страницы (уменьшить высоту слайдера, http://themeforest.net/item/citytours-hotel-tour-booking-wordpress-theme/full_screen_preview/13181652 2. На странице со списком отелей и фильтром должна отражаться актуальная цена: http://themeforest.net/item/citytours-hotel-tour-booking-wordpress-theme/full_screen_preview/13181652 3. Для корректной работы п 2. настроить Vacancies ...Закрыт9 лет назад
Имеется php скрипт (расчет расхода) которому изначально передается 2 даты (начало и конец периода) и он производит изъятие информаций из базы данных и формирует таблицу. наименование: количество Задача ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Существует ленлинг. Необходимо создать страницу обратной связи (thank u page). Страницу создать желательно в том же стиле, что и сам лендинг (дизайн простой абсолютно). Для того, чтобы сделать этку страницу, необходимо разобраться в автоматически сгеннерированном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо поставить на джумлу корзину, без онлайн оплаты. Т.е. человек заходя на сайт, кидает товары в корзину, после нажимает Оформить заказ, вводит телефон почту адрес. И админу приходит письмо с адресом телефоном почтой и заказом. ...Закрыт9 лет назад