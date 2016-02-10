Помощь в установке оплаты PayPal на сайт

Нужна помощь/консультация/установка приема платежей на сайте через PayPal

В идеале я вижу это как звонок по скайпу с демонстрацией вам моего экрана. Вы помогаете/консультируете/направляете мои действия.

Опыт в программировании и установки платежных систем есть. Но с PayPal разобраться не могу.

CMS сампопис php+mysql