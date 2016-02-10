Проект на SOAP сервисы APS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день.

Необходимо разработать веб-интерфейс для системы тендеров с интеграцией с APS тендер (http://aps-tender.com).

Требования:

- разработать бекенд

- организовать и настроить xml по soap

*Обязательным является опыт работы с soap или aps тендер

9 лет назад
Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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