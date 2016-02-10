Система фаст-капов.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок114 просмотров

Нужно сделать скрипт для сайта. Скрипт необходим для возможности проведения быстрых турниров. 

Основные функции: возможность создания турнира, регистрация на турнир, составление турнирной сетки, возможность участникам самим вносить результаты матча, возможность менять результаты админом.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. ОПЛАТА ПО ФАКТУ!!!

9 лет назад
dmitryu92
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров