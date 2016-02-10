Доработать плагин для экспорта контактов Shop Script 5

Год назад был создан плагин для экспорта контактов из Shop Script 5 в формате CSV. Плагином долго не пользовались, и судя по всему после одного из обновлений Фреймворка Вебасист плагин перестал выгружать контакты из БД(изменилось название полей в БД или что то ещё). Файл csv при нажатии на кнопку выгрузки формируется, и сохраняется на сервере, но контакты в данном файле отсутствуют. В админ панели при нажатии на кнопку выгрузки должен предлагаться файл с контактами для скачивания, но этого не происходит.

Прикрепляю файл выгрузки, в том виде котором он формируется плагином сейчас, и скрин шот из админ панели Shop Script.

Проект для тех кто неплохо знаком с CMS Shop Script 5, и обладает опытом написания плагинов.