Веб-доступ к сайту magic-beauty.com.ua был заблокирован , так как с использованием доступа к данному аккаунту была произведена рассылка СПАМ - писем , что привело к блокировки ІР сервера в разных СПАМ базах. Так же на данный аккаунт ...
Доработать плагин для экспорта контактов Shop Script 5
Год назад был создан плагин для экспорта контактов из Shop Script 5 в формате CSV. Плагином долго не пользовались, и судя по всему после одного из обновлений Фреймворка Вебасист плагин перестал выгружать контакты из БД(изменилось название полей в БД или что то ещё). Файл csv при нажатии на кнопку выгрузки формируется, и сохраняется на сервере, но контакты в данном файле отсутствуют. В админ панели при нажатии на кнопку выгрузки должен предлагаться файл с контактами для скачивания, но этого не происходит.
Прикрепляю файл выгрузки, в том виде котором он формируется плагином сейчас, и скрин шот из админ панели Shop Script.
Проект для тех кто неплохо знаком с CMS Shop Script 5, и обладает опытом написания плагинов.
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