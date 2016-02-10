Почистить сайт от вирусов

Веб-доступ к сайту magic-beauty.com.ua был заблокирован , так как с использованием доступа к данному аккаунту была произведена рассылка СПАМ - писем , что привело к блокировки ІР сервера в разных СПАМ базах. Так же на данный аккаунт поступила жалоба о СПАМ рассылки.