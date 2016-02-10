Почистить сайт от вирусов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок133 просмотра

Веб-доступ к сайту magic-beauty.com.ua был заблокирован , так как с использованием доступа к данному аккаунту была произведена рассылка СПАМ - писем , что привело к блокировки ІР сервера в разных СПАМ базах. Так же на данный аккаунт поступила жалоба о СПАМ рассылки.

9 лет назад
AlexandrLosik
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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