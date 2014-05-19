Необходимы шаблоны для wordpress

Доброго. Есть магазин bailian.ru на Joomla Нужно поправить скрипт покупки так, чтобы: - при нажатии "купить" вылезал заказ с выбранным товаром - после отправки формы выдавался не попап, а переадресация на thanks (так уже сделано с заказом звонка) Приоритетна ...