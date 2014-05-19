Необходимы шаблоны для wordpress

1. Поправить 2 галереи как на оригинальном сайте. В нашей галерее не хватает элементов и подписей http://staron.com/staron/gallery/index.do 2. Логотип Radianz сместился вниз надо поправить http://1staron.kz/radianz. 3. Менюшка съехала вниз http://1staron.kz/radianz/colors#rad_color надо поправить. Движок Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Сколько будет стоить шаблоны подобные:
http://www.templatemonster.com/demo/31205.html
и
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