Настроить Rewrite в htaccess

Здравствуйте, Суть вопроса проста. Нужен качественное приложение для "app store" Тема парфюмерия. Нужен грамотный, и желательно имеющий опыт в данной сфере (приложения) человек. Присылайте портфолио, сразу озвучивайте ~стоимость. По всем вопросам в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop1.ru$
RewriteRule . - [E]
RewriteRule ^api/?(.*)$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L]
# AlphaImageLoader for IE and fancybox
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop1.ru$
RewriteRule ^images_ie/?([^/]+).(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop2.ru$
RewriteRule . - [E]
RewriteRule ^api/?(.*)$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L]
# AlphaImageLoader for IE and fancybox
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop2.ru$
RewriteRule ^images_ie/?([^/]+).(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L]
в Prestashop код генерируется автоматоматически для включения мультимагазина, но с ним сайты вываливаются в 500 ошибку, хостер говорит что апач у них 1.3 и возможно этот код для 2 версии
Задача - заставить работать реврайты
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