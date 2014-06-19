Исправление неполадок парсера

Добрый день! Имеется парсер xls - > Mysql.

Файл xls - cтандартный - 5 колонок.

Принцип работы парсера корректный. Только есть пару моментов которые нужно добрабоать.

1 Записи сравниваются по полю артикул. Если в БД уже существует такой артикул - мы его не добавляем. Смотрим изменилась ли цена итд. Только цену обновляем. Сейчас иногда добавляются записи с уже существующими артикулами. Нужно исправить.

2 Нужен вывод результата работы парсера. То есть - сколько добавлено товаров и сколько обновлено. + список артикулов добавленных и обновленных товаров. А также список записей - которые не были добавлены и не были обновлены - по причине что совпали и артикул и цена.

В приложении сам парсер и файл из которого берутся данные. Могу также дать доступ на севере.

Плз сразу указывайте цену и срок.