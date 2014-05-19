Плагин Wordpress

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка108 просмотров
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Необходимо написать плагин Wordpress.

Плагин должен предусматривать возможность ввода данных от пользователя и вывод их определенным образом на сайте.

Подробности - в личку.

WordPress
10 лет назад
marafonetz
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$150
2 дня
Самые лучшие отзывы о Евгении. Это уже не первый проект, по которому сотрудничаем вместе. Всегда (и в данном случае тоже) все сроки соблюдались, функционал соответствовал ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Константин всегда четко и понятно объясняет свои требования. Оплата производится в полном объеме и в срок.
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