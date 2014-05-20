Скрипт подсчета наиболее частых слов/фраз

Нужен скрипт.

Загружается список ключевых фраз из excel нужно определить наиболее часто встречающиеся слова и построить список из них.

Аналогично встречающиеся 2 слова, 3 слова. Желательно использовать нормировки слов.

Другая возможность, загружается список ключевых фраз и отдельные ключи, нужно сопоставить списки, т.е.

определить для каждого отдельного ключа число вхождений в первый список.