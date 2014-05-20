Скрипт подсчета наиболее частых слов/фраз

Веб-программированиеЗавершен3 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт.

Загружается список ключевых фраз из excel нужно определить наиболее часто встречающиеся слова и построить список из них.

Аналогично встречающиеся 2 слова, 3 слова. Желательно использовать нормировки слов.

Другая возможность, загружается список ключевых фраз и отдельные ключи, нужно сопоставить списки, т.е.

определить для каждого отдельного ключа число вхождений в первый список.

10 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
2 дня
все отлично, спасибо за работу!
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать сайт-витрину, Bitrix или Umi.

    Здравствуйте! Нужно сделать сайт-витрину, мебельный магазин. Umi. Дизайн скоро будет готов. Типа www.kvink.ru только без корзины, в товаре - фото + скрипт типа слайдера, цена, расцветка, короткое описание товара и статейка. Сроки, цены плз и движек. Бюджет не ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить Rewrite в htaccess

    RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop1.ru$ RewriteRule . - [E=REWRITEBASE:/] RewriteRule ^api/?(.*)$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L] # AlphaImageLoader for IE and fancybox RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop1.ru$ RewriteRule ^images_ie/?([^/]+).(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop2.ru$ RewriteRule . - [E=REWRITEBASE:/] RewriteRule ^api/?(.*)$ ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • App store приложение

    Здравствуйте, Суть вопроса проста. Нужен качественное приложение для "app store" Тема парфюмерия. Нужен грамотный, и желательно имеющий опыт в данной сфере (приложения) человек. Присылайте портфолио, сразу озвучивайте ~стоимость. По всем вопросам в приват.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправление неполадок парсера

    Добрый день! Имеется парсер xls - &gt; Mysql. Файл xls - cтандартный - 5 колонок. Принцип работы парсера корректный. Только есть пару моментов которые нужно добрабоать. 1 Записи сравниваются по полю артикул. Если в БД уже существует ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить сайт на Joomla

    $30

    1. Поправить 2 галереи как на оригинальном сайте. В нашей галерее не хватает элементов и подписей http://staron.com/staron/gallery/index.do 2. Логотип Radianz сместился вниз надо поправить http://1staron.kz/radianz. 3. Менюшка съехала вниз http://1staron.kz/radianz/colors#rad_color надо поправить. Движок Joomla

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Серверный скрипт - анализатор pcap

    $1500

    Добрый день! Необходимо написать скрипт, работающий с pcap файлами (tcpdump) – необходим разбор и декодирование файлов pcap и определение ряда параметров (tcp, http, rtp): - Максимальные скорости передачи и приема пакета данных в ходе тестирования ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад