Нужно сделать сайт-витрину, Bitrix или Umi.

Добрый день! Имеется парсер xls - > Mysql. Файл xls - cтандартный - 5 колонок. Принцип работы парсера корректный. Только есть пару моментов которые нужно добрабоать. 1 Записи сравниваются по полю артикул. Если в БД уже существует ...