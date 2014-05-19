Разработка сайта состоящего из 3х калькуляторов

Нужен скрипт. Загружается список ключевых фраз из excel нужно определить наиболее часто встречающиеся слова и построить список из них. Аналогично встречающиеся 2 слова, 3 слова. Желательно использовать нормировки слов. Другая возможность, загружается список ключевых фраз и отдельные ключи, ...