Разработка сайта состоящего из 3х калькуляторов

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop1.ru$ RewriteRule . - [E=REWRITEBASE:/] RewriteRule ^api/?(.*)$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L] # AlphaImageLoader for IE and fancybox RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop1.ru$ RewriteRule ^images_ie/?([^/]+).(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^shop2.ru$ RewriteRule . - [E=REWRITEBASE:/] RewriteRule ^api/?(.*)$ ...