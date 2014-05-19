Разработка сайта состоящего из 3х калькуляторов

Здравствуйте! Нужно сделать сайт-витрину, мебельный магазин. Umi. Дизайн скоро будет готов. Типа www.kvink.ru только без корзины, в товаре - фото + скрипт типа слайдера, цена, расцветка, короткое описание товара и статейка. Сроки, цены плз и движек. Бюджет не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программирование сайта, верстка и ТЗ есть.
Разработка возможна на Drupal, Modx либо на самописном движке.
Подробнее при общении. Желательно через скайп.
Без предоплаты. Оплата поэтапная.
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