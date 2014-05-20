Кнопка "вверх" ломается

Веб-программированиеЗавершен4 заявки165 просмотров
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На некоторых страницах кнопка "вверх" появляется справа после прокрутки вниз и работает нормально - http://hyundai.enabea.com/models/legkovye/sonata/

А на некоторых ее нет или она где то прячется..., например http://hyundai.enabea.com/

При этом у всех страниц установлен 1 шаблон, в верхней части которого прописаны скрипты.

Нужно исправить.

В проект укажите цену и сроки выполнения задачи.

10 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад
$3
1 день
Работы была мелкая, справился очень быстро.
Доволен сотрудничеством