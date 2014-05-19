Исправить парсер

Есть парсер, который настроен на определенный магазин, но работает некорректно. Нужно довести до ума. Парсер написан на php. Необходимо копировать 1 товар и группу товаров по указанной мной ссылке. Это все заложено в коде, но работает нестабильно. Нужно доработать имеющийся. С нуля писать не нужно

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Спасибо