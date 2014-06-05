Написать сервис для проведения конкурса Вконтакте

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Веб-программированиеЗавершен5 заявок169 просмотров
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10 лет назад
bjk
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeygrek
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
Исполнение на высшем уровне. Очень рекомендую
Четкое тех. задание и прямые задачи по проекту. Приятный в общении, что не мало важно. Быстрая оплата. Рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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