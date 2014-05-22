Здравствуйте! Нужно сделать сайт-витрину, мебельный магазин. Umi. Дизайн скоро будет готов. Типа www.kvink.ru только без корзины, в товаре - фото + скрипт типа слайдера, цена, расцветка, короткое описание товара и статейка. Сроки, цены плз и движек. Бюджет не ...
Настройка Эл.Торговли Google Analytics на OpenCart
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Требуется Настройка Эл.Торговли Google Analytics для магазина на OpenCart Version 1.5.4.1 (Сборка MaxyStore).
Пишите стоимость и срок выполнения работы.
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