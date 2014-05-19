Внести изменения на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание такое:

1) Загнать во внешний JS ссылки "посмотреть цены" (Скрин 1)

2) В карточке товара есть группа переменных ссылок. Надо сделать ссылки «Рекомендуем посмотреть также» внизу не переменными, а постоянными. (Скрин 2)

Достойное портфолио приветствуется. Предлагайте цены. В случае хорошо выполненной работы возможно дальнейшее сотрудничество.

10 лет назад
Proutorov001
Александр 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад