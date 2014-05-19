Сделать проект для Маркетплейс Битрикс

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу программиста для реализации проекта для Маркетплейс Битрикс.

У нас уже есть проект, который мы разработали и сделали. Его надо довести до ума, проверить и выложить на Маркетплейс Битрикс через наш аккаунт.

10 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад