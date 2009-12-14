C++ сервер-клиентское приложение

Подробности при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать приложение для чтения локального и удаленного реестра удаленной машины, к серверу подключаются один и более клиентов задача сервера прочитать значение реестра выбранного клиента (без API) протокол ТСР. Клиент должен уметь читать свой локальный реестр.
йску 344777043
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