C++ сервер-клиентское приложение

$50
Системное программированиеЗавершен5 заявок341 просмотр
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Разработать приложение для чтения локального и удаленного реестра удаленной машины, к серверу подключаются один и более клиентов задача сервера прочитать значение реестра выбранного клиента (без API) протокол ТСР. Клиент должен уметь читать свой локальный реестр.

йску 344777043

14 лет назад
bostonrx
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
DenCoder
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
14 лет назад
$1
1 день
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