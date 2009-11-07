Нужно разобрать РЕЙД

Глобальная задача: windows-пользователь нажимает на кнопочку, и на unix-сервере запускается программа, которая работает с локальными файлами пользователя. Текущая задача: сделать, чтобы серверная программа могла работать с локальными файлами пользователя. Первый weblancer-проект для текущей задачи: * ознакомиться с более ...
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Нужно постепенно разобрать reid0, с поочерёдным изъятием винтов.
Уточняю. Рейд программный виндовый.
Слить не получится там 10ТБ
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