Сделать проект на Visual C++ из проекта на Delphi

Системное программированиеЗакрыт6 заявок290 просмотров
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Программа обрабатывает запросы, принимаемые от внешнего устройства по COM-порту.

Delphi
14 лет назад
AiM9
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад