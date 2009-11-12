Необходимо написать двух уровневый кэш для объектов. Первый уровень это память, при переполнении кэша первого уровня объект (в соответствии с алгоритмом кэша) не удаляется а сбрасывается в файловую систему (это второй уровень кэша) (без использования ...
Сделать проект на Visual C++ из проекта на Delphi
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Программа обрабатывает запросы, принимаемые от внешнего устройства по COM-порту.
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