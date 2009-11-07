Создание кэша на Java

Системное программированиеЗакрытнет заявок125 просмотров
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Необходимо написать двух уровневый кэш для объектов. Первый уровень это память, при переполнении кэша первого уровня объект (в соответствии с алгоритмом кэша) не удаляется а сбрасывается в файловую систему (это второй уровень кэша) (без использования БД). Кэш должен иметь возможность для конфигурирования (через интерфейсы) с указанием объёма кэша (т.е. максимальных размеров двух взаимосвязанных уровней) и трёх алгоритмов очистки кэша - lru, mru, lfu

14 лет назад
pblxtakor
Оп Вадим 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад