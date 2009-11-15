Дописать проект на Visual Studio. c++

Системное программированиеЗавершен7 заявок257 просмотров
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Проект на Visual Studio 2008.

нужно оформить одну из функций, как dll. из функции есть обращения к форме.

14 лет назад
AiM9
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
x-rus
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
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