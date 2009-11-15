Дописать проект на Visual Studio. c++

Мы - компания, занимающаяся разработкой ПО для программистов. Мы разработали несколько компиляторов, и нам хочется пополнить ряды наших продуктов компилятором С++. И нам нужен человек, готовый сделать для нас парсер языка C++ (CBuilder) на базе lexx, yacc. желательно ...