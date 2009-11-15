Asn/masm/c++

Системное программированиеЗакрыт6 заявок238 просмотров
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Требуется человек для написания одной специфической программы, с последующем подключением ее к скриптовой части. Подробности в ICQ.

14 лет назад
gallik
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад