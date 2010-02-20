Разработка драйвера для SCADA WinCC

Системное программированиеЗавершен1 заявка1061 просмотр
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14 лет назад
akaHaki
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
adu
57 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$750
21 день
Задание выполнено в срок и в полном объёме.
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