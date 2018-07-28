Что есть: есть мобильное приложение (доска объявлений). Не классический классифайд, упор сделан на обмен товарами. Что нужно сделать: необходимо нарисовать иконку, чтобы она была говорящей о ...
Нарисовать 14 иконок домов
Для калькулятора стоимости
Размер иконки: 150х150
Примерный дизайн прикрепляю
Полное описание каждой отправлю исполнителю, оставляйте стоимость и сроки
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