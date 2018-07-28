Нарисовать 14 иконок домов

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт20 заявок259 просмотров

Для калькулятора стоимости

Размер иконки: 150х150

Примерный дизайн прикрепляю

Полное описание каждой отправлю исполнителю, оставляйте стоимость и сроки

7 лет назад
Aquaxetine
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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