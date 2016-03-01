Разработка дизайна упаковки для мармелада

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок1171 просмотр
#1$240

Разработка дизайна упаковки для мармелада, формат упаковки: пакет флоу-пак.

Адаптация дизайна для этикетки, и для пленки под коррекс.

Подробнее в ТЗ.

9 лет назад
anna_marketing
Анна 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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