Разработка дизайна упаковки для мармелада, формат упаковки: пакет флоу-пак. Адаптация дизайна для этикетки, и для пленки под коррекс. Подробнее в ТЗ.
Макет временной этикетки
цена минимальная, т.к. нужен разовый временный вариант
тз прикреплено
Пишите, пожалуйста, сразу цену
Оплата на qiwi строго по факту.
В лс не пишите, не отвечаю
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