Разработать визитки для юридической группы

# 1 — $ 30

Здравствуйте!

Необходимо разработать макеты визиток для юридической группы. Краткое задание ниже, более развернутое с примерами и исходниками в архиве.

Итак, задача:

Исходные данные:

- Наименование: Юридическая группа «Вэритас», Legal group “Veritas”

- Цветовые решения: красный (CMYK 1.100.1000.0, #db0000), черный (CMYK 58.46.41.95#000000)

- Логотип, используемый в настоящее время (исходники во вложении):

Задача:

1. Подготовить дизайн-макеты двухсторонних визиток с наполнением на русском и на английском языках.

2. Визитки выполнить в фирменных цветах. Фон светлый, предпочтительно бежевый (как вариант, CMYK 0.3.5.0 или ярче), но готовы рассмотреть и другие варианты. Использование паттернов на фоне

допускается и даже приветствуется.

3. Предусмотреть несколько вариантов взаиморасположения фирменного знака и текста: 1 – квадратный вариант (текстовая

часть расположена под фирменным знаком), 2 – прямоугольный вариант (текстовая

часть располагается справа по отношению к фирменному знаку).

4. Визитки должны быть выполнены с использованием фирменных шрифтов Юридической группы (Magistral, шрифты семейства PF Din Text Cond Pro)

5. При приемке работы - требуется предоставить все варианты визиток в форматах cdr,ai, psd, jpg, а также использованные шрифты.

Особые пожелания:

Строгий деловой стиль,оригинальность и запоминаемость визитки, позитивные ассоциации и гармоничное

сочетание цветовой гаммы Более развернутое ТЗ с примерами как не надо и исходником лого в cdr: https://yadi.sk/d/IMjbLexGpuqUC