Требуется создать афишу. Требования к макетам для полиграфии Требуемый формат макетов –TIFF или PSD (версия PhotoShop не позднее CS3) c разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). Если на изображении присутствуют ...
Разработать визитки для юридической группы
Здравствуйте!
Необходимо разработать макеты визиток для юридической группы. Краткое задание ниже, более развернутое с примерами и исходниками в архиве.
Итак, задача:
Исходные данные:
- Наименование: Юридическая группа «Вэритас», Legal group “Veritas”
- Цветовые решения: красный (CMYK 1.100.1000.0, #db0000), черный (CMYK 58.46.41.95#000000)
- Логотип, используемый в настоящее время (исходники во вложении):
Задача:
1. Подготовить дизайн-макеты двухсторонних визиток с наполнением на русском и на английском языках.
2. Визитки выполнить в фирменных цветах. Фон светлый, предпочтительно бежевый (как вариант, CMYK 0.3.5.0 или ярче), но готовы рассмотреть и другие варианты. Использование паттернов на фоне
допускается и даже приветствуется.
3. Предусмотреть несколько вариантов взаиморасположения фирменного знака и текста: 1 – квадратный вариант (текстовая
часть расположена под фирменным знаком), 2 – прямоугольный вариант (текстовая
часть располагается справа по отношению к фирменному знаку).
4. Визитки должны быть выполнены с использованием фирменных шрифтов Юридической группы (Magistral, шрифты семейства PF Din Text Cond Pro)
5. При приемке работы - требуется предоставить все варианты визиток в форматах cdr,ai, psd, jpg, а также использованные шрифты.
Особые пожелания:
Строгий деловой стиль,оригинальность и запоминаемость визитки, позитивные ассоциации и гармоничное
сочетание цветовой гаммы Более развернутое ТЗ с примерами как не надо и исходником лого в cdr: https://yadi.sk/d/IMjbLexGpuqUC
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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