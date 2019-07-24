Скопировать одностраничник 1в1 но добавить мою онлайн оплату

Доброго!

Есть сайт http://teslapaper.ru/ он вроде работает на InSales.

Мы перекупщики у них, и хотим такой же сайт, только с ценами повыше.

Мне нужно сделать полностью такой же сайт один В один,

с работающей системой заказа и добавлением в корзину, без личного кабинета, и возможностью принимать оплату он-лайн через мой банк (данные для подключения я дам).

От вас цена и сроки.