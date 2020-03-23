Перенести готовую js анимацию с одного графика на другой

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки222 просмотра

https://codepen.io/mihail-bykow/pen/zgqmvo – анимированный график

https://codepen.io/mihail-bykow/pen/QeNJjd – график без анимации

нужно перенести анимацию с первого графика на второй. Речь об анимации графика при загрузке. Другие эффекты переносить не надо.

JavaScript
6 лет назад
drugEgora
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
6 лет назад
$40
2 дня
Escrow
нормас
Спасибо за сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
6 лет назад