Есть одностраничный сайт, форма которого уже подключена к google таблицам. Нужно переподключить его же к другой google таблице, созданной с другого аккаунта. Замены id таблицы оказалось недостаточно)
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Есть одностраничный сайт, форма которого уже подключена к google таблицам. Нужно переподключить его же к другой google таблице, созданной с другого аккаунта. Замены id таблицы оказалось недостаточно)
https://codepen.io/mihail-bykow/pen/zgqmvo – анимированный график https://codepen.io/mihail-bykow/pen/QeNJjd – график без анимации нужно перенести анимацию с первого графика на второй. Речь об анимации графика при загрузке. Другие эффекты переносить не надо.
https://codepen.io/mihail-bykow/pen/zgqmvo – анимированный график https://codepen.io/mihail-bykow/pen/QeNJjd – график без анимации нужно перенести анимацию с первого графика на второй. Речь об анимации графика при загрузке. Другие эффекты переносить не надо.