drugEgora

Михаил Быков drugEgora

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$40
9 баллов
5 лет назад
Перенести готовую js анимацию с одного графика на другой
JavaScript
Спасибо за сотрудничество)
нормас
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